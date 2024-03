Le PSG se prépare à un clash à 45 M€

Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. Cet hiver, les pensionnaires du Parc des Princes ont accueilli Lucas Beraldo (20 ans). Après des débuts poussifs, le Brésilien prend ses marques. Il sera rejoint très prochainement par Gabriel Moscardo (18 ans), qui va soigner sa blessure et finir la saison avec le Corinthians. En quête de jeunes talents en Amérique du Sud, les champions de France regardent aussi du côté de l’Argentine. La semaine passée, TNT Sports a révélé que Franco Mastantuono plaît beaucoup à l’écurie française.

Mais Paris n’est pas le seul sur le coup. Le Real Madrid, qui estime avoir de bonnes chances de l’accueillir, et le FC Barcelone, qui a des soucis financiers, sont également très intéressés. Olé ajoute également Manchester United à la liste de ses prétendants. D’autres clubs risquent encorz de rejoindre la course à la signature du jeune crack de 16 ans. Pour le moment, ce milieu de terrain offensif fait le bonheur de River Plate. Un club avec lequel il a fait ses premiers pas chez les professionnels cette saison, couvé par son entraîneur Martin Demichelis.

River Plate veut éviter un nouveau braquage

Ce dernier l’a déjà utilisé à 10 reprises toutes compétitions confondues, dont 3 fois en tant que titulaire. Il a aussi marqué un but, lui qui est devenu le plus jeune buteur de son club devant un certain Lucas Ocampos. L’international argentin U20 franchit donc les étapes les unes après les autres avec succès. Rejoindre l’Europe à sa majorité, soit en 2025, sera sûrement l’une des suivantes. Mais River Plate ne veut pas aller trop vite. Pour cette raison, Olé explique que les dirigeants ont trouvé un accord verbal avec le joueur et son représentant afin de prolonger son contrat jusqu’en décembre 2026.

Ce nouveau bail sera signé dans la semaine. Cela est une façon pour le club argentin de protéger ses arrières surtout après la perte de Claudio Echeverri cet hiver. Manchester City a levé sa clause de 25 M€. River Plate, qui aurait pu en tirer plus, a appris de ses erreurs. Pour cette raison, les dirigeants argentins ont voulu blinder Mastantuono et ont inclus une nouvelle clause qui passera donc de 30 à 45 M€. Elle sera même fixée à 50 M€ lors des dix derniers jours du mercato. Il s’agit de la clause la plus élevée du foot argentin selon Olé. Le PSG et ses concurrents vont devoir mettre la main au porte-monnaie.