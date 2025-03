Serie A : le Torino évite le piège tendu par Empoli

Suite de la 29e journée de Serie A ce samedi soir. Empoli se déplaçait dans le Piémont pour affronter le Torino sur la pelouse du stade Olimpico Grande Torino. Du côté des Granata, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher de la première partie de tableau et ainsi continuer à espérer empocher un ticket européen. Les Azzurri voulait marquer de précieuses unités dans le but de s’éloigner de la zone rouge et ainsi valider son maintien dans l’élite italienne. Après une première période légèrement dominée par les visiteurs, l’ailier croate Nikola Vlasic a finalement ouvert le score pour le Torino (70e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Torino 38 29 0 9 11 9 34 34 18 Empoli 22 29 -23 4 10 15 23 46

Un but qui a suffi au Toro pour verrouiller un précieux succès (1-0). Au classement, le Torino reste à sa 11ème position dans le ventre mou, tandis qu’Empoli est toujours en grand danger avec cette inquiétante 18ème place et devra donc désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer rester en Serie A. Le weekend prochain, les Granata iront dans la capitale italienne pour croiser le fer avec la Lazio, alors que les Azzurri se déplaceront en Lombardie pour défier Côme, lors de la 30e journée du championnat italien.