PSG : Dembélé, Barcola… la mise au point de Luis Enrique sur les prolongations de contrat !

Le PSG veut sécuriser ses cadres. Alors que le club de la capitale sort d’une saison exceptionnelle et a débuté l’année 2026 de la plus belle des manières en remportant le Trophée des Champions face à l’OM, les Rouge et Bleu s’attellent désormais à la prolongation de leurs cadres. Outre Bradley Barcola, Paris espère également poursuivre l’aventure avec Ousmane Dembélé, lié jusqu’en juin 2028.

Ces dernières heures, nous vous révélions, à ce titre, que la direction parisienne voulait conserver son Ballon d’Or mais sa première proposition va être refusée par le Français, qui réclame un salaire plus élevé. Présent, ce dimanche, en conférence de presse avant de défier le Paris FC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Luis Enrique a logiquement été interrogé sur ce dossier chaud. Et le technicien espagnol n’a pas fait de langue de bois.

Luis Enrique dénonce des fake news

«Ce sont des rumeurs, tout le temps autour du PSG. On est habitués, c’est privé et ça le restera. Il y a beaucoup de fake news. C’est important de déstabiliser les joueurs et l’équipe mais rien de ça ne va se passer. C’est normal d’avoir des négociations mais ça reste privé, nous savons ce que nous voulons et c’est le plus important. En ce sens, on est tranquilles et calmes», a tout d’abord confié l’architecte francilien.

Et d’ajouter : «normalement tu dois gérer les problèmes sur la pelouse mais en ce moment on cherche à nous déstabiliser à l’extérieur avec des fake news. Mais rien avoir avec notre équipe». Frustré par les récentes informations publiées, Luis Enrique , relancé sur la prolongation d’Ousmane Dembélé, a finalement coupé court : «question pour la direction sportive. Tu peux poser la question à Luis Campos». Il faudra donc encore patienter avant d’en savoir plus sur l’avenir de «Dembouz» dans la Ville Lumière…