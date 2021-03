Le Barça freine dans le dossier David Alaba

La suite après cette publicité

Les plus grands clubs d'Europe sont en état d'alerte sur le dossier David Alaba (28 ans). Annoncé très proche du Real Madrid où un contrat de 4 ans lui a été proposé, le défenseur polyvalent n'a pas encore dit oui à la Casa Blanca. Les déclarations de Pini Zahavi, son agent, à Kicker ce matin, sont venues le rappeler. «Nous parlons toujours à d'autres clubs. David doit choisir qui va remporter la course.»

Tout est encore ouvert. Une chose est certaine, il ne sera plus un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Il ne sera probablement pas au Barça non plus. Sport nous apprend hier soir que l'écurie blaugrana donnera sa priorité au recrutement d'un attaquant l'été prochain. Les prétentions très élevées de l'Autrichien limitent considérablement la marge de manœuvre de la nouvelle direction barcelonaise.