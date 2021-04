OM : Jorge Sampaoli fait le point sur l’infirmerie

À quelques heures du match face à Strasbourg pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a donné un aperçu du groupe olympien qui se frottera à l’équipe alsacienne ce vendredi soir (21h). En conférence de presse, le technicien argentin a confirmé l’absence d’Hiroki Sakai, tout en laissant planer le doute concernant Pape Gueye et Jordan Amavi.

La suite après cette publicité

«Sakai s'est entrainé individuellement. On va voir si Pape récupère, quant à Sakai, il ne sera pas là. Amavi s'est entrainé normalement cette semaine. On verra s'il est dans le groupe demain même s'il est loin de sa forme», a-t-il avoué. Un retour de Jordan Amavi serait inespéré, lui qui n’a plus disputé une seule minute depuis le 20 février dernier.