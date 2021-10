EdF : Karim Benzema revient sur l'élimination à l'Euro 2020

Dans un entretien accordé à L'Équipe samedi, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema s'est livré sur l'actualité de son club actuel ainsi que sur son retour en Équipe de France. Interrogé sur la prestation collective des Bleus lors du dernier Euro face à la Suisse, l'ancien Lyonnais n'a pas caché sa frustration, surtout vu la qualité de l'effectif tricolore.

La suite après cette publicité

« Avec l'équipe qu'on avait, ce n'était pas un bon Euro globalement. La France était vice-championne d'Europe, championne du monde. On avait les joueurs pour faire beaucoup mieux. On aurait tous voulu aller bien plus loin. On se fait sortir en huitièmes par la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5, ndlr) et en menant 3-1 à dix minutes de la fin. Ils reviennent au score, il y a les tirs au but, c'est pile ou face... On aurait dû faire beaucoup mieux. »