Kylian Mbappé se livre sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi

Malgré les tensions de ces derniers mois, Kylian Mbappé assure qu’il n’y a aucune rancune personnelle entre lui et Nasser Al-Khelaïfi. «Bien sûr que je lui serrerais la main, et ne m’imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne (rires)», a-t-il lâché dans les colonnes du Parisien. Interrogé également sur une possible confrontation avec le PSG en Ligue des champions, l’attaquant français n’a laissé place à aucun doute : « Bien sûr, bien sûr ! J’ai joué sept ans à Paris, j’y ai connu des moments extraordinaires. » Soucieux de ne pas retenir uniquement le négatif, il a insisté sur sa capacité à être reconnaissant pour son passage dans la capitale.

Quant au différend juridique qui l’oppose au club parisien, Mbappé s’est montré serein. « C’est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète », a-t-il affirmé, évacuant ainsi toute préoccupation à ce sujet.