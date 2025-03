LOSC : l’avertissement de Bruno Genesio à ses joueurs avant Dortmund

Ce mercredi, le LOSC a l’occasion d’écrire encore plus sa légende. Qualifié pour la troisième fois de son histoire en 8es de finale de Ligue des Champions, le club nordiste peut se hisser en quarts de finale de C1 pour la première fois de son histoire. Un accomplissement grandiose qui est probable alors que les Dogues sont allés arracher le nul sur la pelouse d’un Borussia Dortmund brinquebalant lors de la rencontre aller (1-1). Mais alors qu’un tel dessein pourrait faire déjouer certaines équipes, Bruno Genesio a tenu, en conférence de presse, à calmer tout son groupe en rappelant que le BVB était un habitué de ces joutes européennes à grand enjeu :

«C’est un danger de penser à ça plutôt qu’au match et au jeu. La qualification et l’aspect historique pour le club sera la conséquence de ce qu’on va faire sur le terrain. Il ne faut pas inverser les choses. Quand on aura atteint l’objectif sur le terrain, on pourra savourer. Il ne faut pas inverser les choses et penser à l’enjeu historique. (…) On a tendance à vite oublier que le Borussia est le finaliste de la Ligue des champions et qu’ils avaient éliminé le PSG pour y parvenir. Ils ont des joueurs plus expérimentés que nous. Et troisièmement, ils ont trois victoires en déplacement sur la phase de poules de la Ligue des champions. C’est du 50-50.»