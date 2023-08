OM : Joaquin Correa envoie un message aux supporters

La suite après cette publicité

Joaquin Correa a été présenté à la presse ce lundi. Le nouvel attaquant de l’OM n’a pas encore eu le temps de disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs mais il est déjà à l’entraînement. Si tout va bien pour lui, on devrait pouvoir l’observer une première fois à Nantes vendredi soir. Pour le Vélodrome, il faudra être plus patient et attendre le 17 septembre avec la réception de Toulouse. Un stade et une ambiance que l’Argentin a hâte de découvrir.

«J’ai vu beaucoup de vidéos. J’ai demandé à des gens de m’en parler. Il est très beau le Vélodrome. J’ai hâte d’y être et sentir la chaleur de ce stade. Nous allons essayer d’être tous ensemble pour suivre le même chemin. Si nous avons confiance en nous, je pense que nous pouvons réaliser une grande saison tous ensemble : supporters, joueurs, et l’ensemble des dirigeants», affirme-t-il dans une vidéo diffusée par les Phocéens. À lui d’enflammer les tribunes du Vélodrome désormais.