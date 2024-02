CAN 2023 : les incroyables révélations de Yassine Bounou sur l’altercation avec Chancel Mbemba

Le Maroc a réalisé une CAN 2023 décevante en Côte d’Ivoire. Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont été éliminés en 8es de finale du tournoi continental face à l’Afrique du Sud (2-0). Outre cette élimination, Walid Regragui s’est illustré avec une discussion très animée avec Chancel Mbemba lors de la rencontre de poules face à la RD Congo. Et alors que les explications de cet affrontement n’avaient pas été réellement données, les langues se délient depuis la fin du tournoi.

C’est notamment le cas de celle de Yassine Bounou. Lors du podcast avec le vidéaste Colinterview, le gardien d’Al-Hilal s’est confié sur cette altercation et a expliqué que le défenseur congolais avait appelé à blesser Azzedine Ounahi : «En-Nesyri me disait que pendant tout le match, il (Mbemba, ndlr) faisait que de m’insulter alors que je ne lui ai pas parlé. Après, il disait à ses coéquipiers d’aller vers Azzedine Ounahi pour le blesser. Après le match, c’était vraiment chaud.» Une histoire qui a de quoi interloquer lorsque l’on sait que Mbemba et Ounahi sont coéquipiers à l’OM.