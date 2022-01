Fiorentina : Dušan Vlahović pas emballé par l'option Arsenal

Selon le média britannique [The Guardian](https://www.theguardian.com/football/2022/jan/07/arsenal-will-let-mikel-arteta-spend-but-face-battle-to-land-dusan-vlahovic), Dušan Vlahović ne serait pas très intéressé par la proposition de transfert d’Arsenal car le club londonien n’est pas certain de disputer la Ligue des Champions, l’année prochaine. Les Gunners sont actuellement 4e de Premier League mais le fait que le club n’ait plus disputé la LDC depuis cinq saisons semble être un frein pour l’attaquant serbe qui a déjà inscrit 16 buts en Serie A avec la Fiorentina cette saison.

La suite après cette publicité

Interrogé vendredi sur un possible recrutement du buteur de 21 ans cet hiver, Mikel Arteta a déclaré : « Je pense qu’avec la quantité de choses, et la façon dont nous voulons faire évoluer l’équipe, nous devons maximiser nos chances à chaque mercato et rester vigilants. Quant à savoir si nous pouvons accomplir cela en janvier ou cet été, c’est une question différente, car elle est liée à d’autres choses. » Le technicien espagnol dispose de moyen pendant ce mercato pour renforcer son effectif et le recrutement d’un attaquant semble essentiel pour combler les probables départs d'Aubameyang cet hiver et de Lacazette à la fin de la saison.