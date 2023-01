Les fans de Chelsea réclament le retour de Thomas Tuchel, Newcastle veut mettre le paquet sur une pépite française

Un come-back rêvé de Tuchel

La FA Cup nous a offert une affiche de rêve hier soir, un Manchester City-Chelsea. Si on s’attendait à un match serré et bien on s’est complètement trompé, ce fut une véritable promenade de santé pour les Cityzens qui ont écrasé les Blues 4-0. Mahrez a inscrit un doublé mais c’est surtout Foden qui fait la Une de tous les tabloïds du pays. «L’assassin bleu», comme l’appelle le Daily Express, a fait étalage de son talent ce dimanche. Et cette lourde défaite a des conséquences pour Chelsea, enfin surtout pour son coach, Graham Potter, comme on peut le lire dans le Daily Mail et The Sun. À la fin du choc, les supporters des Blues ont entonné des chants à la gloire de leur ancien entraîneur, Thomas Tuchel, remplacé par les nouveaux propriétaires par Graham Potter en septembre dernier. Pour le Daily Star, les supporters réclament clairement le retour de l’Allemand à la tête de l’équipe. Humble et lucide, Potter a avoué en conférence de presse «comprendre la frustration des fans».

Newcastle pense toujours à Diaby

La grosse information mercato du jour nous est offerte par le journal allemand Bild. D’après le quotidien, Newcastle rêve toujours de faire signer Moussa Diaby cet été pour créer un duo de feu avec Allan Saint-Maximin. L’été dernier, les Magpies n’avaient pas réussi à convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher l’ailier français.

Pas de transfert au Real cet hiver

Un Français fait la Une de tous les journaux espagnols ce matin, c’est Ousmane Dembélé, car l’ambidextre a offert une victoire de prestige au Barça contre l’Atlético de Madrid. Il est à la conclusion d’ une très belle action collective entamée par Pedri et Gavi. C’est le cinquième but de Dembélé en Liga cette saison comme le rappelle Sport. Et cette rencontre fait jaser à Madrid, Marca et AS sont déçus par la prestation des Colchoneros, surtout que ça laisse le champ libre au Barça en tête de LaLiga. Les Blaugranas ont maintenant 3 points d’avance sur le Real. Les journalistes du pays demandent à Florentino Pérez de réagir, ils estiment qu’il faut recruter un buteur, comme le demande Carlo Ancelotti. Mais comme l’explique Sport dans son édition du jour, le président merengue veut poursuivre sa politique d’austérité sur le mercato. Il ne devrait donc pas y avoir de renforts cet hiver.