PSG : le tweet provocateur qui a enflammé X

Par Valentin Feuillette
Bradley Barcola, félicité par ses coéquipiers @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Après le 3-0 infligé par le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille à la 64e minute ce dimanche soir au Parc des Princes, le club francilien n’a pas résisté à l’envie de titiller son rival sur les réseaux sociaux. Le Community Manager du PSG a publié un message ironique sur X, lançant sobrement : « C’est déjà plié ???? », en référence à l’ampleur du score dans ce Classique largement dominé par les Parisiens.

Paris Saint-Germain
C'est déjà plié ?
Ce tweet, immédiatement relayé et commenté par les supporters des deux camps, a cristallisé l’humour provocateur habituel du PSG face à son adversaire historique. Dans une rencontre où l’OM n’a jamais semblé en mesure de revenir, ce message numérique illustre parfaitement la frustration marseillaise et la confiance affichée des Parisiens en plein déroulé de leur succès.

