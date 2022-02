Barça-Naples : les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit Naples pour le barrage aller de la Ligue Europa ce jeudi au Camp Nou (à suivre sur notre live commenté). L'occasion pour les Blaugranas de briller en C3 après leur 3e place dans le groupe E, synonyme d'élimination de la Ligue des champions après des défaites notables face au Bayern Munich et le Benfica. Les Azzurri ont quand à eux fini deuxièmes de leur poule C, à égalité de points avec le Spartak Moscou (10 points), finalement leader à la différence de buts particulière.

Pour ce choc, Xavi Hernandez a décidé d'aligner son 4-3-3 habituel avec un trio offensif composé de trois de ses recrues hivernales : Aubameyang est dans l'axe, accompagné de Traoré et F. Torres sur les côtés. En l'absence d'Araujo, c'est Eric qui est titularisé en défense centre aux côtés de Piqué. Du côté du Napoli, Luciano Spalletti propose un 4-2-3-1 et peut compter sur la présence d'Osimhen à la pointe de son attaque. De retour de la CAN, Zambo-Anguissa est titulaire aux côtés de Ruiz dans le double pivot.

Les compositions officielles

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Eric, J. Alba - Nico, de Jong, Pedri - Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

Naples : Meret - Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Jesus - Ruiz, Zambo-Anguissa - Elmas, Zielinski, Insigne - Osimhen