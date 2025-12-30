Menu Rechercher
CAN 2025 : le Sénégal a eu chaud mais termine premier, malgré une démonstration, la RDC reste deuxième

Dans un multi au suspense entier, le Sénégal a sécurisé difficilement la première place du groupe en s’imposant face au Bénin (3-0). La RDC a écrasé le Bostwana (3-0), mais termine derrière à la différence de buts.

Par Hanif Ben Berkane
2 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
terminé - 20:00 Bénin 0 Sénégal 3
terminé - 20:00 Botswana 0 COD 3

Suite et fin des matches de poules du groupe D ce mardi avec deux rencontres très importantes. Le Sénégal et la RDC jouaient tout simplement la première place du groupe et donc la possibilité d’éviter l’Algérie en 8e de finale de la compétition. En tête au coup d’envoi, le Sénégal devait absolument s’imposer face au Bénin pour rester premier. Et même comme ça, il fallait espérer que la RDC ne déroule pas trop face au Bostwana pour ne pas terminer derrière à la différence de buts.

Face à une équipe béninoise qui était déjà assurée de terminer dans les meilleurs troisièmes, il fallait donc que les Lions de la Teranga ne doutent pas trop et marquent vite. Pour l’occasion, Pape Thiaw alignait une attaque inédite avec Habib Diallo, Sadio Mané et Iliman Ndiaye devant. Lamine Camara retrouvait une place de titulaire dans le coeur du jeu. Et dans cette rencontre, le Sénégal a difficilement fait le job grâce à des buts de Seck et Diallo. Mais très mauvaise nouvelle de la soirée, le carton rouge reçu par Koulibaly qui manquera donc les 8es de finale.

La RDC a tout tenté

Une victoire 2-0 (qui a finalement terminé à 3-0 en toute fin de rencontre sur un penalty de Mané). Cela devait suffire pour terminer en tête. Mais c’était sans compter sur une équipe de la RDC survoltée et déterminée à passer premier à la différence de buts. Et les hommes de Sébastien Désabré ont pu compter sur un très grand Gael Kakuta. L’ancien joueur d’Amiens délivrait d’abord une merveille de passe décisive pour Mbuku avant de s’offrir un doublé (dont un penalty). Avec un 3-0 dès la 60e, la tension était à son maximum.

Pourquoi ? Car un seul but de la RDC aurait permis de donner un tirage au sort pour la première place puisque les deux équipes auraient eu la même différence de buts, la même attaque (6 buts) sachant que les deux équipes s’étaient quittées sur un nul. Un scénario inédit qui n’a finalement pas eu lieu puisque la RDC n’a pas réussi à planter un autre but. Mayele pensait l’avoir fait, mais son but était annulé par le VAR. Le Sénégal a eu chaud, encore plus à 10, mais conserve sa première place. La RDC, qui a tout tenté, termine deuxième et affrontera l’Algérie en 8es de finale.

Pub. le - MAJ le
