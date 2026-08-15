OL : Steeve Kango pourrait être prêté

Révélé face au Celta de Vigo la saison dernière, suite aux absences conjuguées de Maitland-Niles, Hateboer et Noham Kamara, Steeve Kango est pisté par plusieurs clubs. Selon nos informations, le latéral droit de 19 ans, qui a signé son premier contrat professionnel au mois de juillet avec l’OL (il est le deuxième joueur de la génération 2006 lyonnaise à signer pro après Daryll Benlahlou), pourrait partir sous la forme d’un prêt cet été.

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Les dirigeants lyonnais sont par ailleurs favorables à voir leur jeune défenseur accumuler du temps de jeu pour parfaire sa progression. Titulaire important de la réserve lyonnaise (17 matchs, 1 but), le natif de Vaulx-en-Velin avait connu ses 4 premières apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Paulo Fonseca, séduit par ses qualités. L’ex-international U18 avait livré des prestations intéressantes, la saison passée, notamment en Ligue Europa, ce qui avait convaincu l’OL de lui faire signer un contrat jusqu’en 2029.