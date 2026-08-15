OL : Steeve Kango pourrait être prêté
Révélé face au Celta de Vigo la saison dernière, suite aux absences conjuguées de Maitland-Niles, Hateboer et Noham Kamara, Steeve Kango est pisté par plusieurs clubs. Selon nos informations, le latéral droit de 19 ans, qui a signé son premier contrat professionnel au mois de juillet avec l’OL (il est le deuxième joueur de la génération 2006 lyonnaise à signer pro après Daryll Benlahlou), pourrait partir sous la forme d’un prêt cet été.
Les dirigeants lyonnais sont par ailleurs favorables à voir leur jeune défenseur accumuler du temps de jeu pour parfaire sa progression. Titulaire important de la réserve lyonnaise (17 matchs, 1 but), le natif de Vaulx-en-Velin avait connu ses 4 premières apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Paulo Fonseca, séduit par ses qualités. L’ex-international U18 avait livré des prestations intéressantes, la saison passée, notamment en Ligue Europa, ce qui avait convaincu l’OL de lui faire signer un contrat jusqu’en 2029.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer