Real Madrid : Aurélien Tchouameni joue l’avocat de Kylian Mbappé

Depuis son arrivée à Madrid, Kylian Mbappé (26 ans) est sans arrêt jugé pour ses moindres faits et gestes. Encensé parfois, il est aussi critiqué. Bien plus qu’il ne l’était en France. Mais KM9 peut compter sur le soutien de ses compatriotes français du Real Madrid, dont Aurélien Tchouameni (25 ans). Comme l’attaquant, le milieu tricolore est au centre des débats de l’autre côté des Pyrénées. Il a donc enfilé le costume d’avocat pour défendre son coéquipier et ami.

La suite après cette publicité

«C’est incroyable de parler de jours difficiles pour lui parce qu’il n’a pas marqué deux jours. S’il marque demain, tout le monde dira que c’est un joueur incroyable. Kylian n’a besoin des conseils de personne. Il est très heureux, il a marqué beaucoup de buts et en marquera encore beaucoup. Il est calme. Kylian veut gagner et marquer à chaque match. Il n’y a plus de motivation pour jouer contre l’Atlético ou le Rayo. Je le vois très heureux tout le temps. Il n’y a aucun problème.» Le message est passé.