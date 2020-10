PSG : il y a toujours de la friture sur la ligne entre Tuchel et Leonardo

« J’ai entendu sa déclaration. Moi, j’avais donné mon avis, c’est ça, je ne prends pas les choses personnellement. On n'a pas eu de contact depuis, on s’est entraîné avec les présents, on a fait ça, c’est ce que j’aime le plus », a évacué Thomas Tuchel avant de poursuivre un peu plus tard. « Vous savez bien que, dans un groupe fort, dans une équipe où tout le monde est très proche, en même temps, il y a des conflits, mais ça ne change pas le fait que l’on soit proche. J’ai donné mon avis, lui aussi. Je ne le prends pas personnellement, je donne mon avis, parce que c’est mon job en tant qu’entraîneur de me battre pour le meilleur de l’équipe. Il a donné son avis, les choses sont claires, maintenant, on peut avancer, parce qu’il n’y avait rien de personnel », voici ce qu'avait répondu l'entraîneur du Paris Saint-Germain après le coup de pression de Leonardo, son directeur sportif.

La suite après cette publicité

Mécontent d'un mercato qui n'en finissait pas et, surtout, d'un effectif qu'il jugeait un peu juste pour faire au moins aussi bien que la saison passée, l'Allemand avait décidé, en conférence de presse, de se plaindre. Finalement, dans les ultimes heures du mercato, le patron brésilien du sportif du Paris SG bouclait trois dossiers (Danilo, Moise Kean et Rafinha). Dans son édition du jour, L'Équipe revient sur cet été chaud en coulisses à Paris.

Tuchel ne devrait pas continuer

Ce n'est un secret pour personne, Leonardo avait distendu les liens entre le vestiaire et lui après les anniversaires mouvementés de Di Maria, Cavani et Icardi. Le recrutement de cet été porte son sceau, puisqu'il a recruté en Italie (Florenzi), fait appel à un proche pour Moise Kean (Mino Raiola) et récupéré le fils de Mazinho (Rafinha), joueur avec lequel il a été champion du monde en 1994.

Seul Danilo fait figure d'ovni dans cette liste et on n'oublie pas Mauro Icardi, acheté définitivement à l'Inter alors que cela semblait compliqué avec Thomas Tuchel. L'ex du Borussia Dortmund, lui, aurait aimé un défenseur central de plus. Le quotidien explique que, sauf invraisemblable retournement de situation, comme il peut en exister dans le football, les deux hommes ne poursuivront pas leur collaboration ensemble à l'issue de la saison, date de fin de contrat pour Thomas Tuchel. L'année ne s'annonce pas si paisible dans la capitale.