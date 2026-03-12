CdM 2026 : Donald Trump déconseille à la sélection iranienne de venir aux États-Unis

La guerre entre Israël, les États-Unis et leurs alliés contre l’Iran a des conséquences sur le monde sportif. Hier, le ministre des Sports iranien, Ahmad Doyanmali, a affirmé que son pays ne se rendrait pas à la Coupe du Monde prévue cet été au Mexique, au Canada et aux USA. L’Iran devait y affronter la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande.

La suite après cette publicité

Il faut dire aussi que la présence de la Team Melli n’est pas vraiment souhaitée par Donald Trump. «L’équipe nationale de football d’Iran est la bienvenue à la Coupe du Monde, mais je ne pense pas vraiment que sa présence soit appropriée pour sa propre vie et sa propre sécurité. Merci de votre attention sur ce sujet», écrit le président américain sur le réseau social Truth.