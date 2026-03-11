L’Iran n’ira pas à la Coupe du Monde 2026 !

« Au cours de nos discussions, le président Trump a réaffirmé que l’équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. Plus que jamais, nous avons besoin d’un événement comme la Coupe du Monde de la FIFA pour rassembler les peuples, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, qui démontre une fois de plus que le football unit le monde ». Tels étaient les mots de Gianni Infantino hier soir, lors d’une nouvelle intervention médiatique.

Il faut dire que le contexte géopolitique actuel est pour le moins tendu, et tout ceci aura des conséquences sur ce Mondial 2026 qui se disputera (en partie) aux Etats-Unis. Une compétition qui soulève déjà une vague de polémiques en raison des agissements du gouvernement de Donald Trump au Moyen-Orient, et l’Iran vient ainsi de prendre une décision très forte, dont Infantino n’était visiblement pas encore au courant au moment de sa prise de parole.

L’Iran refuse de participer

Ahmad Doyanmali, Ministre des Sports du pays, a confirmé que l’Iran, qui devait affronter la Belgique, l’Egypte et la Nouvelle Zélande en poules, boycottera la compétition. « Vu que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n’y a aucune condition qui ferait qu’on participerait à cette Coupe du Monde. On nous a imposé deux guerres en huit ou neuf mois, et des milliers de nos citoyens ont étéassassinéss. Il n’y a aucune possibilité que l’on participe », a-t-il expliqué.

« Si c’était un autre pays organisateur, la communauté internationale aurait sûrement déjà réagi et elle lui aurait retiré l’organisation de la compétition », a-t-il ajouté. Une décision tranchée sur laquelle l’Iran pourra toujours revenir, même si ce n’est évidemment pas la tendance tant que la situation n’évolue pas. Bien au contraire même, et d’autres pays risquent de suivre. A noter que l’Iran pourrait être sanctionné par la FIFA en cas de boycott du Mondial, et cette dernière devrait trouver un remplaçant au pays perse…