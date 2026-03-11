CdM 2026 : les mots forts de Donald Trump sur l’Iran

Les tensions internationales restent considérables autour de l’Iran à ce jour. Organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, le Mondial 2026 se prépare donc dans un contexte géopolitique tendu, spécialement après les frappes menées par les États-Unis sur Téhéran. Malgré ce climat, le président de la FIFA, Gianni Infantino, assure avoir reçu des garanties sur la participation de la sélection iranienne avec Donald Trump lors d’une réunion. « Ce soir, j’ai rencontré le président des États-Unis, Donald J. Trump, pour discuter de l’état d’avancement des préparatifs de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA et de l’enthousiasme croissant à l’approche du coup d’envoi, dans seulement 93 jours. Nous avons également évoqué la situation actuelle en Iran et la qualification de l’équipe nationale iranienne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ».

Avant que celui-ci ajoute un propos inattendu : « au cours de nos discussions, le président Trump a réaffirmé que l’équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis ». Au cours de son discours, le dirigeant a également insisté sur le rôle du football dans un contexte international tendu, malgré ses derniers dires. « Plus que jamais, nous avons besoin d’un événement comme la Coupe du Monde de la FIFA pour rassembler les peuples, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, qui démontre une fois de plus que le football unit le monde ». Si les multiples prises de paroles de sa part semblent s’emmêler, Trump fait finalement une belle promesse à la sélection.