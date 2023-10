Lens-Arsenal : le frère d’Elye Wahi est sous le choc !

La suite après cette publicité

Le public du stade Bollaert s’en souviendra longtemps ! Vingt-et-un ans après leur dernier match de Ligue des champions à domicile, le RC Lens a créé l’exploit en faisant tomber Arsenal (2-1). En dépit d’un début de rencontre compliqué, le club français a su revenir dans la partie au mental puis inverser la vapeur pour s’imposer grâce à des réalisations d’Adrien Thomasson et d’Elye Wahi. Pour les proches de l’attaquant lensois, passeur décisif puis buteur, c’est un soir à marquer d’une pierre blanche. Présent dans l’After Foot sur RMC, Herman Wahi était aux anges au moment de revenir sur la performance du buteur artésien.

À ce titre, Herman Wahi n’en croyait pas ses yeux sur l’action menant au but égalisateur d’Adrien Thomasson. «Je n’ai pas de mots, c’est extraordinaire. C’était comme de l’élastique. Je ne sais même pas comment il a fait pour se détendre et ramener le ballon», a-t-il indiqué avant d’évoquer le but du Français en seconde période. «Il reçoit le ballon en pleine course, il avait déjà le poteau en ligne de mire et il met au fond», s’est-il réjoui tout en renouvelant son soutien envers l’ex-buteur de Montpellier après son début de saison délicat dans l’Artois. «C’est le haut niveau, donc il a besoin de la famille. Il s’appuie beaucoup sur la famille. Il attendait son heure, et c’est arrivé aujourd’hui. Le public lensois l’a bien accueilli, avec son hospitalité».