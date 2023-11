Vidéo : la défense chaotique du RC Lens face à Arsenal choque X !

Soirée cauchemardesque pour les Sang et Or à Londres. Le RC Lens s’est vu infliger une manita en seulement 45 minutes sur la pelouse d’Arsenal (5-0) pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Les hommes de Franck Haise vivent une horrible soirée à l’Etihad, et voient leur chance de se qualifier en phase finale s’évaporer. Un terrible scénario et une arrière-garde lensoise fantomatique qui n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux.

