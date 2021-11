Le PSG veut blinder Marquinhos !

La suite après cette publicité

Capitaine du Paris Saint-Germain depuis l'été 2020 et le départ libre de Thiago Silva, Marquinhos est plus que jamais un leader du club francilien. Le défenseur central brésilien de 27 ans est arrivé au club à l'été 2013 en provenance de l'AS Roma et fait figure d'ancien dans l'effectif coaché par Mauricio Pochettino. Utilisé à 15 reprises cette saison toutes compétitions confondues et auteur de trois buts dont un doublé hier contre l'AS Saint-Étienne, celui qui porte le numéro 5 est une sécurité pour le PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, il avait d'ailleurs déclaré son amour au club francilien en expliquant qu'il aimerait bien finir sa carrière avec les rouge et bleu : «ça me plairait. Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire.» Une perspective plausible surtout au regard de la volonté du Paris Saint-Germain.

Deux années supplémentaires

Ainsi comme le révèle ce lundi RMC Sport, le club de la capitale française aurait lancé les premières négociations pour prolonger le joueur. Malgré le fait qui lui reste trois ans de contrat, le PSG est sûr de son fait et veut lui faire une preuve de confiance en lui proposant un contrat de deux années supplémentaires. Cela porterait ainsi la fin de son bail à l'été 2026 quand le natif de São Paulo aura 32 ans.

Celui qui a été capé à 64 reprises avec le Brésil (4 buts) avait été approché l'été dernier par Chelsea. S'il n'est pas inquiet à court moyen terme d'un départ de Marquinhos, le Paris Saint-Germain fait ainsi preuve d'une volonté d'installer un peu plus Marquinhos dans son histoire. Depuis son arrivée il y a un peu plus de huit ans, il a remporté la bagatelle de 25 titres avec le Paris Saint-Germain dont 6 fois la Ligue 1. Un palmarès que le vainqueur des Jeux olympiques 2016 devrait améliorer dans les années à venir à n'en pas douter.