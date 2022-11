Bundesliga : Leverkusen poursuit l'embellie grâce à Moussa Diaby

Aux portes de la relégation, le Bayer Leverkusen se fait violence et enchaîne un deuxième succès consécutif sur la pelouse de Cologne (1-2), à l'occasion de la 14e journée de Bundesliga, la dernière avant la Coupe du Monde. Le latéral droit Benno Schmitz avait pourtant ouvert le score d'une volée sublime depuis l'extérieur de la surface (1-0, 30e). Mais Leverkusen a renversé la vapeur dans le deuxième acte.

La suite après cette publicité

Entré à la 59e minute, Nadiem Amiri a permis aux siens de recoller sur un coup franc dévié par le mur adverse (1-1, 65e). Et c'est le 5e but de la saison de l'international français Moussa Diaby (23 ans, 8 sélections), superbement servi par Jeremie Frimpong, qui a finalement offert la victoire au Bayer (1-2, 71e). Les troupes de Xabi Alonso se donnent de l'air et grimpent à la 13e place, juste derrière leur adversaire du soir.