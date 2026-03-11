Real Madrid-Man City : les compositions probables

Ce soir, le stade Santiago-Bernabéu va enfiler ses habits de lumière à l’occasion du choc entre le Real Madrid et Manchester City. Les deux cadors européens se retrouvent une nouvelle fois en Ligue des Champions. Pour ce choc, Alvaro Arbeloa devra faire sans 7 joueurs, dont Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Cela n’empêchera pas les Merengues d’avoir une équipe compétitive. Thibaut Courtois devrait débuter dans le 4-3-3 mis en place par le coach ibérique. Alvaro Carreras forfait, Ferland Mendy débutera au poste de latéral gauche. Antonio Rüdiger et Raul Asencio, qui va serrer les dents, constitueront la charnière centrale. Trent Alexander-Arnold sera chargé du couloir droit. Dans l’entrejeu, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Fede Valverde seront à la baguette.

En attaque, Vinicius Jr, côté gauche, et Arda Güler, côté droit, épauleront Gonzalo Garcia, aligné en pointe en lieu et place de KM10. Dans le camp adverse, Pep Guardiola ne pourra pas non plus compter sur tout son groupe. Gvardiol ou encore Kovacic sont absents. Malgré tout, il y aura du beau monde dans le 4-3-3 mis en place. Dans les cages, pas de surprise puisque Gianluigi Donnarumma sera titulaire. Pour le protéger, il comptera sur un quatuor composé de Rayan Aït-Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias et Matheus Nunes. Au milieu, le trio O’Reilly-Rodri-Bernardo Silva aura fort à faire. Enfin, Erling Haaland sera en pointe, soutenu par Antoine Semenyo et Rayan Cherki. Le Français devrait être de la partie ce soir à 21 heures. Un match à suivre en direct sur notre site en live commenté.

