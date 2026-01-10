Supercoupe d’Espagne : le Barça voulait absolument le Real Madrid en finale

En interne, le Barça n’a jamais caché sa préférence pour un affrontement face au Real Madrid en finale de la Supercoupe selon Mundo Deportivo. En effet, selon l’entourage du club, une majorité de joueurs estimait qu’un Clásico offrirait un impact bien supérieur à une finale contre l’Atlético de Madrid. Si la direction blaugrana se montrait plus partagée, l’argument principal restait clair : une victoire contre le rival historique aurait une portée symbolique et émotionnelle nettement plus forte auprès des supporters, indépendamment de la difficulté sportive de l’adversaire.

Cette option est d’autant plus alimentée par un fort désir de revanche dans le vestiaire catalan. Les hommes de Hansi Flick n’ont pas oublié la défaite subie au Bernabeu en Liga (2-1), lors d’une période marquée par plusieurs absences majeures et un contexte tendu. Depuis, le Barça a retrouvé de la stabilité et enchaîné les succès, et l’idée de battre le Real en finale représente une occasion idéale de tourner la page. Cependant, de son côté le Real Madrid est prêt et Kylian Mbappé aussi.