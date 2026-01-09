Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid a pris sa décision pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est encore au cœur des débats pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, entre le Real Madrid et le FC Barcelone dimanche (20 heures). Touché au genou gauche début décembre et annoncé absent pour près de trois semaines après une entorse révélée par IRM, l’attaquant français a accéléré son retour de manière spectaculaire. Onze jours seulement après sa blessure, le tricolore, initialement forfait pour la Supercoupe d’Espagne, a rejoint le groupe madrilène pour la finale à Djeddah, porté par des sensations jugées très positives par le staff.

Très optimiste, Xabi Alonso a confirmé que Mbappé était apte à jouer et qu’il disposait des mêmes chances que ses coéquipiers de débuter. «Il s’est entraîné jeudi et ses sensations sont bonnes. Il a les mêmes possibilités de jouer que tous ceux qui sont convoqués», avait-il expliqué. Après plusieurs jours de soins intensifs, le Français a fait le voyage avec l’objectif clair de participer à ce Clasico, d’après L’Equipe. Une titularisation reste envisageable, même si un nouveau temps de repos pourrait ensuite lui être accordé après la finale.