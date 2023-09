Galatasaray : l’incroyable caviar de Ziyech pour Mauro Icardi en vidéo

Samedi, Galatasaray recevait Samsunspor pour le compte de la 4e journée de Süper Lig en Turquie. Pour cela, à la maison devant leur public, les hommes d’Okan Buruk ont régalé devant des milliers de supporters en fusion. L’occasion idéale pour Hakim Ziyech, recruté en provenance de Chelsea à la fin de l’été, pour effectuer ses grands débuts sous sa nouvelle tunique. Et le Marocain n’a pas déçu dans la victoire des siens (4-2).

Alors que Galatasaray menait 3-2 et venait de se faire surprendre sur un coup-franc dévié à l’heure de jeu, Hakim Ziyech a décidé de prendre les choses en main. L’ancien maestro de l’Ajax s’emmène le ballon sur son pied gauche, fixe la défense avant de repiquer dans l’axe et d’inscrire une magnifique frappe qui vient se loger au fond des filets. À moins que. À moins que Mauro Icardi ne passe par là en venant toucher le ballon de la tête pour tromper le portier adverse. Le but est accordé à l’ex-parisien, redoutable depuis son arrivée en Turquie, mais nul doute que l’action réalisée par Hakim Ziyech a dû émerveiller le RAMS Park. De bonne augure pour l’une des équipes à surveiller cette saison.