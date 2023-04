Gains Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conference : le jackpot pour le PSG, l’OM s’en sort bien

La suite après cette publicité

Comme chaque année l’UEFA dévoile les sommes versées à chaque club ayant participé à ses compétitions européennes. Sans surprise, tous les regards sont tournés vers la Ligue des Champions, compétition la plus juteuse de l’instance dirigeante du football européen. Pour rappel, toute équipe décrochant son ticket pour cette compétition est assurée de toucher 15,64 M€.

À cela s’ajoutent les droits TV, les bonus liés à la phase de poules (2,8 M€ pour une victoire, 0,93 M€ pour un nul) et ceux liés à la phase finale (9,6 M€ pour un 1/8e, 10,6 M€ pour un 1/4, 12,5 M€ pour une 1/2 finale, 15,5 M€ pour le finaliste malheureux et 20 M€ pour le gagnant). Pour l’exercice 2021/2022, l’UEFA a ainsi versé un total de 2,031 milliards d’euros en tout. Et à ce petit jeu, le grand gagnant est le champion d’Europe en titre, le Real Madrid.

À lire

Vidéo : le but exceptionnel de Ludovic Blas face à l’OL

Le PSG s’en sort très bien

La Casa Blanca a perçu pas moins de 133 M€. Battus en finale, les Reds de Liverpool sont deuxièmes avec 119,9 M€. Le Bayern Munich complète le podium avec 109,6 M€, juste devant Manchester City (108,7 M€). Sorti dès les huitièmes de finale par les Merengues, le Paris Saint-Germain parvient quand même à se classer cinquième (92,1 M€), devant Chelsea (91,8 M€ et l’Atlético de Madrid (89,5 M€). L’autre club français engagé dans la compétition, Lille a touché 67,1 M€. L’UEFA a également dévoilé les revenus de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Pour rappel, chaque club qualifié pour la phase de poules perçoit 3,6 M€. Un huitième de finale rapporte 1,2 M€, un quart est payé 1,8 M€, une demie est facturée 2,8 M€, tandis qu’une finale est rémunérée à hauteur de 4,6 M€. Vainqueur de l’édition 2022 face aux Rangers, l’Eintracht Francfort a touché le jackpot (38 M€), devant West Ham (32 M€), le Bayer Leverkusen (22,3 M€), les Glasgow Rangers (20,7 M€). Éliminé en quarts, l’Olympique Lyonnais est la cinquième équipe la mieux payée (17,9 M€). Quant à Monaco et Marseille, ils ont perçu respectivement 13,3 M€ et 14,2 M€. Le club phocéen a touché 9,8 M€ pour son parcours en C3 et 4,36 M€ pour être allé jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa Conference. Enfin, le Stade Rennais, qui disputait la C4, s’est contenté de 8,5 M€.