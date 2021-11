Ligue des Champions : Kylian Mbappé, un soir sans qui coûte cher au PSG

La suite après cette publicité

Homme du match à l'aller et meilleur Parisien depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est cette fois passé à côté de son match face au RB Leipzig (2-2, 4e journée de Ligue des Champions). Il termine pourtant avec une passe décisive pour Wijnaldum à son actif mais ses nombreuses occasions manquées ont fini par coûter cher à son équipe. Car devant au tableau d'affichage (un peu contre le cours du jeu), le PSG n'a jamais réussi à se mettre à l'abri et l'a payé cash dans les dernières secondes en concédant un penalty marqué par Szoboszlai.

Le champion du monde 2018 a pourtant eu 3 occasions nettes à se mettre sous la dent. Après son offrande pour Wijnaldum, l'attaquant faisait encore des ravages dans la défense en prenant Simakan de vitesse, mais son dernier contrôle ne lui permet pas d'être dans de bonnes conditions face à Gulacsi (45e +2). En seconde période, il manquait complètement sa reprise suite à cet échange entre Hakimi et Wijnaldum (53e). Dix minutes plus tard, il prenait encore tout le monde de vitesse avant d'échouer une nouvelle fois face au gardien hongrois (34e).

Une passe décisive mais trois occasions manquées

«On n’a pas réussi à convertir nos occasions. Oui, en prenant cela en compte, Leipzig mérite peut-être un point. Mais si l’on se fie aux grosses occasions que l’on s’est procurées, je pense que l’on méritait plus aujourd’hui, mais on n’a pas réussi à l’obtenir. On n’a pas su gagner ce match. (...) Je pense qu’à certains moments, on a bien contrôlé le match, on s’est créé des occasions, malheureusement, on n’a pas marqué plus. C’est quelque chose qu’on doit améliorer, on doit progresser», analysait Wijnaldum après la rencontre sur Canal Plus, rejoint par Mauricio Pochettino quelques instants plus tard en conférence de presse.

«On en revient toujours à la même chose : le football, c’est marquer dans les moments clés, tuer les matchs au bon moment. Sinon, le contraire peut arriver». Fait rare, Mbappé a même été remplacé par Mauro Icardi (90e +4) juste après l'égalisation allemande, preuve sans doute que Pochettino souhaitait faire passer un message à son attaquant. Avec toutes ces occasions ratées, l'addition est salée en fin de compte. Une victoire aurait quasiment envoyé les Parisiens en 8e de finale mais en revenant de Leipzig avec un match nul, le PSG cède la première place du groupe A à Manchester City. Une bien mauvaise opération à trois semaines de se rendre en Angleterre.