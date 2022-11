PSG : les confessions de Neymar sur sa forme étincelante

La suite après cette publicité

Neymar a très faim. Alors que la Coupe du monde 2022 aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, la star brésilienne du PSG cartonne depuis le coup d'envoi de la saison 2022-2023. Co-meilleur buteur de Ligue 1 aux côtés de son compère Kylian Mbappé (11 buts), l'Auriverde de 30 ans est également deuxième meilleur passeur du championnat de France (9 offrandes). Il s'est d'ailleurs encore distingué ce dimanche, lors du choc sur la pelouse de Lorient (2-1), en inscrivant le premier but de la partie.

Ajoutez à cela 2 réalisations et 3 passes décisives en Ligue des champions, ainsi que 2 buts lors du Trophée des Champions, et vous obtenez un très bon bilan de 15 buts et 12 offrandes en 19 apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Au cours d'un entretien accordé à Esporte Espatacular, une émission de TV Globo, le n°10 des Rouge et Bleu a expliqué qu'il avait l'intention de faire encore mieux dans les prochains mois.

Neymar envoie un message à ses détracteurs et promet de belles choses

« Je n'aime pas dire sans cesse que je suis meilleur que l'autre. J'aime continuer à bien faire. J'aime m'améliorer à chaque match, chaque jour, et c'est ce que je veux faire cette saison. Si j'ai bien commencé maintenant, je veux progresser encore beaucoup, que ce soit dans les buts, les passes décisives ou le jeu », a dans un premier temps expliqué Neymar à la télévision du pays, avant d'envoyer un petit tacle à ses détracteurs.

« Peu de gens savent ce qui m'arrive au quotidien, les efforts que j'ai toujours consentis dans ma carrière. Je transpire beaucoup pour obtenir ce que je veux, les choses que je vise. Mais je suis très content du début de saison, de l'entraînement, de tout. » De bon augure pour le Brésil et pour le PSG, notamment dans sa quête de soulever, enfin, la coupe aux grandes oreilles.