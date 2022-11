PSG : le patron, c'est Neymar

La suite après cette publicité

Certains continueront de rabâcher que c'est l'effet Coupe du monde. Toujours est-il que Neymar continue de démontrer qu'il réalise l'un de ses meilleurs débuts de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Quand le club de la capitale doit créer ou trouver la brèche face à une équipe très regroupée, la solution vient souvent de l'international auriverde. Certes, ses partenaires Kylian Mbappé et Lionel Messi sont performants, mais quand Neymar n'est pas là, ça se voit.

Neymar inarrêtable

A Turin, hormis les exploits individuels de Mbappé et de Mendes, l'attaque parisienne a été bien discrète, pendant que le numéro 10 rouge et bleu regardait la rencontre devant sa télévision (suspendu). Ce dimanche après-midi, à Lorient, Ney faisait son grand retour dans le onze francilien. Et devinez quoi, c'est encore lui qui a sorti Paris du piège breton. Sur une pelouse difficile, l'Auriverde a été l'un des seuls à maîtriser son sujet techniquement. Travailleur, il a donné de sa personne, notamment pour les replis défensifs, évitant même de tomber dans ce qu'on lui a souvent reproché : s'écrouler par terre au moindre contact, lors d'un match compliqué.

Non, ce Neymar version 2022-2023 est vraiment l'un des patrons du PSG. Très actif, c'est lui qui est venu presser Mvogo avant qu'Ekitike ne lui redonne le cuir pour l'ouverture du score dès la 9e minute. En toute fin de match, c'est un corner tiré par ses soins et bien repris de la tête par Danilo Pereira qui a donné la victoire aux Parisiens. Un doublé but-passe décisive qui lui permet de cumuler 15 réalisations et 12 offrandes depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Le meilleur rendement de la MNM. A l'heure où des rumeurs sur un désir du PSG de vendre le Brésilien pour faire place nette à Mbappé ont enflammé le début de saison parisien, Neymar a répondu de la meilleure des manières, ce qui lui a valu le titre d'homme du match par notre rédaction.

«Il n'y aucune raison pour que Ney ne soit pas performant en deuxième partie de saison»

Et pour son entraîneur Christophe Galtier, l'ancien Blaugrana est peut-être à son meilleur niveau depuis 2017. «Depuis le début de la saison, Neymar joue pour l'équipe. Il est à un très bon niveau. C'est peut-être en ce moment le meilleur Neymar qu'on ait vu au PSG. Il se prépare bien, il est déterminé, motivé», a-t-il déclaré à Prime Video. Toutefois, si tout le monde s'accorde pour encenser le Brésilien, la donne changera-t-elle une fois le Mondial passé ? «Evidemment qu'il peut y avoir la fameuse question de la Coupe du monde. Elle n'a pas eu d'influence sur la prestation de Ney, mais elle peut sur celle de d'autres joueurs», a indiqué Galtier sur Prime Video, avant de se montrer bien plus élogieux en conférence de presse.

«Depuis le 4 juillet, il est là, omniprésent. Cet après-midi, il a fait beaucoup d'efforts. Il a essayé de colmater certaines brèches, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Il se prépare de manière irréprochable. Tous les jours, avant, pendant, après l'entraînement. Il est un élément important de mon vestiaire. Après, ce qu'il va se passer après la Coupe du monde, je ne sais pas. On verra bien s'il a une déception ou de la joie. On verra à ce moment. Il n'y aucune raison pour que Ney ne soit pas performant en deuxième partie de saison». En attendant, Paris profite de l'état de forme exceptionnel de son Brésilien.