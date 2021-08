Michy Batshuayi prêté à Besiktas

Prêté par Chelsea au Borussia Dortmund, à Valence et à Crystal Palace (2 fois) lors des dernières saisons, Michy Batshuayi (27 ans) est de nouveau prêté par les Blues. En effet, l'attaquant belge qui a prolongé jusqu'en 2023 et qui était attendu à Istanbul vient de rejoindre Besiktas.

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille vient d'être officialisé avec un court métrage où il est déguisé en Batman. Ainsi, Besiktas pourra désormais s'appuyer sur lui. Un nouveau défi pour Michy Batshuayi qui retrouvera chez les Aigles Noirs Rachid Ghezzal, Georges Kevin N'Koudou et Valentin Rosier, trois anciens joueurs de Ligue 1.

🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb