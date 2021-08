Michy Batshuayi attendu à Istanbul

Chelsea et Besiktas sont enfin parvenus à un accord pour le dossier Michy Batshuayi. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, l'attaquant des Blues est la priorité du champion de Turquie. L'ancien Marseillais a rapidement été convaincu par le projet du club turc.

Il ne manquait plus qu'un accord entre les deux formations. C'est désormais chose faite. L'attaquant international belge est attendu la soirée à Istanbul. Il passera ensuite sa visite médicale et si elle est concluante, il s'engagera à Besiktas. Avant de partir, Batshuayi a donné son accord à Chelsea pour prolonger jusqu'en 2023, avant d'être prêté un an.