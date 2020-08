Florentin Pogba ne fera pas de cadeau aux joueurs du PSG

Il avait révélé à l'Est-Républicain que des règles seraient imposées à ses coéquipiers du FC Sochaux-Montbéliard, afin de préserver l'intégrité physique des joueurs du Paris Saint-Germain, lors de la rencontre amicale disputée au Parc des Princes, mercredi, à 19h00. Dernière répétition avant la C1 pour les joueurs de Thomas Tuchel. Dans une interview donnée au Parisien, Florentin Pogba a évoqué la rencontre de demain. Et si le PSG a passé des consignes, à une semaine de son quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta (mercredi 12 août, à 21h), l'international guinéen (18 sélections) n'a pas l'intention de faire de cadeau aux stars parisiennes.

«Je ne veux pas penser à ça. C'est un match de football, même amical et il y a des contacts. On reste des joueurs, c'est parfois dur de se contrôler en pleine action. On connaît tous les risques mais je pense juste qu'il faut jouer normalement. Tout se passera bien», a-t-il déclaré au journal francilien. Avant de poursuivre en évoquant sa préférence pour le rival marseillais. [...] «Quand j'étais jeune, je supportais l'OM. Le papa était pour Marseille alors je regardais ce club à cause de mon père» a conclu le défenseur central de 29 ans, qui tentera donc de bien figurer avec son nouveau club face à l'ogre parisien.