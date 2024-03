Brésil, Real Madrid : la présentation européenne réussie d’Endrick

Samedi soir, les fans du Real Madrid avaient logiquement un oeil sur le match des Bleus face à l’Allemagne, afin d’observer leur futur galactique Kylian Mbappé ou certains de leurs joueurs comme Toni Kroos et Aurélien Tchouameni. Mais dans les médias espagnols, on était tout de même plus attentifs au choc entre l’Angleterre et le Brésil du côté de Wembley. Sur la pelouse de la prestigieuse arène londonienne, on retrouvait ainsi Jude Bellingham, Rodrygo Goes ou Vinicius Junior entre autres, ainsi qu’Endrick, qui débarquera à Madrid cet été.

Et pour son premier match de prestige sur le continent européen, le petit prodige de Palmeiras tout juste âgé de 17 ans a donné la victoire à la Canarinha. Rien que ça. Un but à dix minutes de la fin, expédiant le cuir au fond des filets après une première tentative de Vinicius Jr sortie par Pickford. Entré en jeu à la 71e à la place de son futur coéquipier Rodrygo, il a montré une personnalité très marquée et des traces de son énorme talent.

Madrid s’enflamme déjà

« Je crois que si Endrick continue d’être sérieux, travailleur… il deviendra un nom historique du football brésilien et du football mondial. Mais nous devons rester calmes avec Endrick, dès maintenant. Mais il est différent, ses qualités sont différentes », expliquait le sélectionneur brésilien Dorival après la rencontre. « C’est une sensation unique. Je jouais dans ce stade sur FIFA, et pour mon premier match j’avais aussi marqué. C’est à ça que j’ai d’abord pensé. Ma famille, ma copine, mes amis étaient dans les tribunes, je suis très heureux », a expliqué l’adolescent, qui est notamment allé saluer Bellingham au coup de sifflet final de la rencontre.

En Espagne, il n’en fallait pas plus pour s’enflammer, et le petit prodige est à la une de bon nombre de médias. « Endrick s’incruste dans la fête de Bellingham et Vinicius et conquiert Wembley », lit-on dans Marca, où on souligne qu’il est le plus jeune joueur à avoir marqué un but à Wembley, et le quatrième plus jeune buteur de l’histoire de sa sélection derrière Pelé, Edu et Ronaldo, rien que ça. Autant dire que tout indique qu’Endrick aura déjà un rôle plus ou moins important à jouer dès la reprise de la Liga en août.