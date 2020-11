Le groupe parisien face à Bordeaux

La suite après cette publicité

Le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux ce soir pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (à suivre en live commenté sur FM). La victoire sera impérative après l'échec face à Monaco la semaine dernière, et la victoire très poussive contre Leipzig en Ligue des Champions.

Thomas Tuchel récupère deux éléments majeurs avec les retours en championnat de Marco Verratti et de Mauro Icardi. En revanche et comme c'était attendu, il n'y a pas de Marquinhos, ni de Keylor Navas et de Julian Draxler dans ce groupe de 21 éléments. Le 4e gardien, Mathyas Randriamamy est convoqué pour la seconde fois. Les jeunes Pembélé et Ruiz sont également présents.

Le groupe parisien :

Letellier, Randriamamy, Rico - Bakker, Dagba, Danilo, Florenzi, Kimpembe, Pembélé - Gueye, Herrera, Paredes, Ruiz, Verratti, Di Maria, Sarabia, Neymar - Icardi, Kean, Mbappé