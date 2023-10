Aston Villa : Clément Lenglet est porté disparu !

«Aston Villa a le plaisir d’annoncer le prêt de l’international français Clément Lenglet. Le défenseur central rejoint Villa en provenance de Barcelone et revient en Premier League après avoir été prêté la saison dernière à Tottenham Hotspur». Revenu de son prêt chez les Spurs cet été et courtisé en France, mais surtout en Angleterre, Clément Lenglet, indésirable chez les Culers, a finalement décidé de rejoindre les Villans le 1er septembre dernier. Oui mais voilà, trouver une photo de l’international tricolore (15 sélections, 1 but) avec le maillot de l’actuel 5e de Premier League s’avère, aujourd’hui, très compliqué. Et pour cause…

Titulaire presque incontesté sous les ordres d’Antonio Conte, lors du précédent exercice, le gaucher d’1m86, dans le viseur de l’Arabie saoudite il y a quelques semaines, peine aujourd’hui à se faire une place dans l’effectif d’Unai Emery. Pire encore, l’ancien défenseur du Séville FC et de l’AS Nancy Lorraine n’a toujours pas foulé les pelouses de Premier League. Relégué sur le banc lors des cinq matches où il était disponible, il n’a finalement disputer que deux petites rencontres de Conference League depuis son arrivée à Birmingham. Un bilan bien trop maigre pour celui qui espérait enchaîner une deuxième année pleine au Royaume de Sa Majesté.

Un retour au Barça semble inévitable !

Relégué dans la hiérarchie, Clément Lenglet voit ainsi Pau Torres, recruté pour 45 millions d’euros cet été, Ezri Konsa et Diego Carlos enchaîner les titularisations. En l’absence de l’ancien défenseur du FC Nantes face à Crystal Palace, Chelsea puis Brighton, Unai Emery ne changeait pas ses plans, laissant le natif de Beauvais sur la touche. Une situation délicate, qui devrait avoir raison de ses derniers espoirs de participer à l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Boudé par Didier Deschamps depuis le mois de novembre 2021, Clément Lenglet doit également faire face à une énorme concurrence à son poste (Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, William Saliba, Axel Disasi…).

Avec un temps de jeu quasi inexistant sous ses nouvelles couleurs, ses chances de retrouver le maillot tricolore semblent donc, aujourd’hui, plus que compromises. Reste désormais à voir si l’ancien technicien du Paris Saint-Germain décidera de lui offrir un temps de jeu plus conséquent dans les semaines à venir. Si un premier élément de réponse sera donné avec la réception des Hammers, un retour en Catalogne l’été prochain semble, pour l’heure, inévitable. Pour le plus grand malheur des Blaugranas, qui étaient prêts à tout pour s’en séparer…