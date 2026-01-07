Menu Rechercher
Man Utd a rencontré Ole Gunnar Solskjær et Michaël Carrick

Ole Gunnar Solskjær a bien fait d’exprimer son intérêt pour le poste d’entraîneur de Manchester United. Déjà en poste entre 2018 et 2021, l’ancien attaquant norvégien fait partie des gens rencontrés par la direction pour prendre la succession de Ruben Amorim, limogé lundi.

Michael Carrick, autre ancien de la maison, a également été sondé, comme le rapporte Sky Sports. Mais les dirigeants n’ont pas fini leur exploration du marché, alors que Carrick et Solskjaer sont libres de tout contrat. Ils ont aussi sondé Ruud van Nistelrooy. En attendant, c’est Darren Fletcher qui va assurer l’intérim.

