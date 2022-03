Équipe de France : une occasion en or pour William Saliba ?

La suite après cette publicité

Clairefontaine ne le dépaysera pas. Habitué des lieux, le capitaine des Espoirs va pourtant vivre une grande première. Celle d'honorer fièrement sa première convocation avec les A et peut-être même sa première sélection. C'est en tout cas à Marseille, ce jeudi, qu'il fête son 21e anniversaire, et ce avant d'affronter la Côte d'Ivoire, vendredi, à l'Orange Vélodrome pour le premier match amical des Bleus. Appelé de dernière minute pour remplacer Benjamin Pavard, touché par le Covid, le défenseur de l'OM a ainsi une occasion en or de confirmer ses excellentes prestations réalisées sous les couleurs phocéennes et de prouver à Didier Deschamps qu'il peut finalement assumer un tout autre rôle que celui de joker de luxe.

Patron de la défense olympienne !

Neuf mois avant la Coupe du monde au Qatar, l'opportunité est quoi qu'il en soit magnifique, qui plus est à l'heure où le sélectionneur tricolore semble clairement tendre pour une défense à trois et des pistons capables de jouer haut. Un nouveau système défensif, pour un secteur qui a souvent manqué de repères, dans lequel le Bondynois pourrait parfaitement s'acclimater. Une projection récemment partagée, en conférence de presse, par l'ancien coach de l'OM : «on le suit depuis un moment. Il est là pour ce qu'il réalise avec les Espoirs et dans son club. Et il évolue dans un système similaire à celui que l'on connaît». Et à raison. Titulaire indiscutable sous le maillot olympien, l'ancien Stéphanois excelle dans ce rôle et arbore (facilement) le costume de patron de cette défense à trois des Marseillais, bien qu'il soit également capable d'évoluer dans une défense à quatre ou même latéral droit.

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le constat est en tout cas implacable. Dégageant une sérénité de tous les instants, le joueur prêté par Arsenal est assurément celui a eu le plus de temps de jeu cette saison (3 595 minutes). Et ce pour le plus grand bonheur des supporters marseillais. Titularisé à 40 reprises, excusez du peu, l'ancien défenseur de l'OGC Nice impressionne. Une maturité déroutante au regard de son jeune âge, une autorité digne des plus grands et une capacité déconcertante à calmer les potentiels débuts d'incendie au cœur de la défense olympienne. Vif, rapide et intraitable de la tête, Saliba a rapidement conquis son monde et l'antre du Vélodrome n'attends qu'une chose : un futur sur la Canebière. Sûr de ses forces et considéré comme «l'un des trois meilleurs défenseurs de Ligue 1» par son coéquipier Mattéo Guendouzi, qu'il retrouve d'ailleurs lors de ce rassemblement chez les Bleus, Saliba n'en reste pas moins perfectionniste, en témoigne ses récentes déclarations sur ses axes d'amélioration.

Le Mondial 2022 en ligne de mire !

«Je dois être plus méchant mais c’est surtout la concentration, je peux encore progresser sur ça, être constant dans la concentration. Depuis que j’ai débuté en pro, les gens se moquent de moi car je suis grand et je ne marque pas, j’ai juste mis un but dans ma carrière professionnelle». Une chose est sûre, le Bondynois a déjà suffisamment montré pour gagner la confiance de Didier Deschamps : «c'est quelqu'un de très fiable, un vrai compétiteur, fédérateur par ses performances et son exemplarité, capable de s'adapter à différents systèmes et d'enchaîner. Il est costaud dans les duels, rapide, et il fait preuve de sérénité, même s'il commet parfois de petits excès dans la relance», argumentait récemment, à ce titre, le sélectionneur des Bleus à propos de Saliba, sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2024.

Déjà à la tête de très grandes responsabilités avec l'OM, Saliba s'apprête donc à écrire son histoire sous le maillot tricolore et l'opportunité est immense, qui plus est à l'heure où «DD» reconnaissait son intention de «procéder à un turnover» entre les deux rencontres amicales. Comment ne pas alors imaginer que celui qui a le plus tenté et réussi de passes en L1 cette saison (2 332 et 2 164) et qui affiche la meilleure progression vers l'avant balle au pied (4 256 m), n'a pas une carte à jouer ? Certes, la marche est haute mais elle ne semble clairement pas hors de portée pour le mètre 92 de Saliba. Reste à savoir combien de temps de jeu lui accordera son sélectionneur, aux côtés de qui il évoluera et dans quel contexte ses possibles performances se feront mais une chose est sûre : ces deux rendez-vous, aux allures de répétition générale dans une année où la préparation au Mondial 2022 s'annonce tronquée, représentent une véritable aubaine pour lui. Le timing parfait pour se présenter comme un sérieux candidat à la liste finale appelée pour le Qatar.