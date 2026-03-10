L’Autriche envoie un message à l’Algérie et l’Argentine avant la Coupe du monde !

Dans un peu plus de trois mois débutera la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Un tournoi mondial qui s’annonce palpitant à suivre car il sera le premier de l’histoire avec 48 équipes. Et même si plusieurs observateurs sont inquiets pour le spectacle avec toutes ces équipes et les conditions météorologiques qui pourraient être éprouvantes dans certains stades, ce nouveau format ouvre des portes à des sélections qui pourraient plus facilement réaliser des épopées. Dans cette catégorie, l’Autriche figure comme un prétendant sérieux.

La suite après cette publicité

Toujours difficile à manœuvrer sur la scène européenne, la sélection a un bilan assez honteux en Coupe du monde. Absent depuis 1998, les Autrichiens n’ont jamais su exploiter leurs belles générations pour se qualifier au tournoi mondial. Alors que cette anomalie a été corrigée cette année, la sélection menée par Ralf Rangnick souhaite désormais réaliser un parcours honorable. Et pouvant déjà compter sur un effectif garni, l’Autriche sera présente dans un groupe assez relevé en compagnie de l’Argentine, l’Algérie et la Jordanie. Pour s’assurer des performances plus correctes, la 24e nation au classement FIFA a fait, tel un club, son mercato et a enrôlé deux grands espoirs pour les prochaines années.

Paul Wanner et Carney Chukwuemeka éligibles pour la Coupe du monde avec l’Autriche

En effet, comme le rapporte le média néerlandais VI, Paul Wanner a décidé de représenter l’Autriche. Auteur d’une belle saison avec le PSV Eindhoven (4 buts et 3 passes décisives en 27 matches), le milieu offensif de 20 ans, formé au Bayern Munich, pouvait représenter également l’Allemagne. Mais désireux de disputer la prochaine Coupe du monde, Wanner a décidé de rejoindre Das Wunderteam comme il l’a expliqué au média batave : «je suis extrêmement honoré que deux fédérations aient tenté de me convaincre de jouer pour leurs équipes nationales. Les contacts avec la Fédération autrichienne de football sont en cours depuis un certain temps, et j’ai eu des échanges très ouverts et francs avec Ralf Rangnick et son staff pendant longtemps. Nous avons intensifié ces discussions ces dernières semaines.»

La suite après cette publicité

En plus de cette arrivée prometteuse, l’Autriche va mettre la main sur Carney Chukwuemeka. Né à Vienne avant d’avoir grandi en Angleterre, le milieu de terrain formé à Chelsea a choisi la sélection autrichienne après avoir fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes anglaises. Une information révélée par Sky Germany et qui a été confirmée par la présence du milieu de 22 ans du Borussia Dortmund dans le registre des joueurs sélectionnables par l’Autriche sur le site de la FIFA. Les deux joueurs sont sélectionnables pour le prochain rassemblement de mars et viendront renforcer un effectif de plus en plus effrayant avant la Coupe du monde. L’Argentine et l’Algérie sont prévenues.