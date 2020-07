Manchester City : Adidas pourrait rapprocher Raheem Sterling du Real Madrid

« Est-ce que je retournerais un jour à Liverpool ? Pour être honnête, j'adore Liverpool. » Voici ce que déclarait l'international anglais de Manchester City il y a quelque temps, de quoi relancer des rumeurs quant à son avenir chez les Citizens. Mais le club champion d'Angleterre cette année est très loin d'être le seul sur les rangs pour accueillir l'homme aux 33 buts en 53 matches (44 titularisations) cette année avec les Skyblues toutes compétitions confondues. Au coeur d'une bataille de sponsors pour le faire signer, son choix pourrait assez largement impacter son ou ses mercatos futurs.

En effet, alors qu'il était pourchassé par Nike et Puma, son choix pourrait se porter finalement vers Adidas. Son contrat avec Nike se termine d'ici huit jours et ce serait donc la marque aux trois bandes qui serait en passe de remporter la mise avec un contrat de plus de 10 millions de livres sterling par saison, si certains objectifs sont atteints. Cela représenterait le plus gros contrat de sponsoring pour un joueur britannique.

Adidas avait déjà oeuvré pour Beckham

Par conséquent, le rapprochement est assez rapidement fait quand on connaît l'historique entre la marque allemande et le Real Madrid. Elle confectionne les kits de la Casa Blanca et pourrait l'aider, comme par le passé, à effectuer des transferts, dont celui de Raheem Sterling (25 ans, sous contrat jusqu'en 2023), devenu quasiment le nouveau chouchou des Three Lions avant l'explosion du jeune de Manchester United, Mason Greenwood. Mais quelle est l'idée du joueur dans tout ça ?

The Times explique que le joueur aurait envie de jouer au Real Madrid après cinq années passées chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium. « En ce moment, je suis à City et je suis vraiment heureux. Mais je dis que le Real Madrid est un club fantastique. Quand vous voyez le maillot blanc, vous savez exactement ce que représente le club, c'est énorme », avait-il expliqué à As en février dernier. Après avoir facilité le transfert de David Beckham en 2003 Adidas réussira-t-il une nouvelle fois ce tour de magie ?