OM : Samuel Gigot évoque son nouveau statut de leader

Vice-capitaine de l’OM, Samuel Gigot porte actuellement le brassard en raison de la blessure de Valentin Rongier, le capitaine olympien habituel. Face à l’OL ce dimanche en clôture de la 20e journée de Ligue 1, Marseille pourra compter sur son gladiateur de 30 ans. Leader vocal dans le vestiaire marseillais, le défenseur n’est pas du genre à tricher depuis son arrivée à l’été 2022. Irréprochable sur le pré malgré quelques sautes de concentration, l’ancien du Spartak Moscou est adulé par les supporters et son état d’esprit combatif a directement plu à Gennaro Gattuso.

Interrogé par Le Parisien sur son statut sur la Canebière, Samuel Gigot a expliqué sa vision de son rôle : «je me considère comme vice-capitaine, car notre capitaine (Valentin Rongier) est blessé. Le brassard ne m’a pas fait changer, je suis comme je suis, avec ou sans, c’est ma personnalité. J’aime bien parler sans en faire trop non-plus : il faut trouver le juste milieu. On a des responsabilités, mais le plus important reste ce que l’on fait sur le terrain : montrer l’exemple, à l’image de notre capitaine. C’est aussi ça le rôle d’un capitaine : être un exemple à l’entraînement et en dehors, comme il le fait au quotidien. Comment les leaders se partagent cela dans le vestiaire ? Ça se fait naturellement. Chacun a son rôle, personne ne surjoue. Si quelqu’un a quelque chose à dire, il le dit. C’est important de se dire les choses. On est des hommes, et on peut se les dire calmement. Ça peut arriver qu’il y ait de l’énervement, mais tant que c’est fait dans le respect, c’est le plus important.»

