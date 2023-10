OGC Nice - OM : les compositions probables

Le choc de cette 9e journée de Ligue 1. Ce samedi, à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice reçoit l’Olympique de Marseille à partir de 21 heures. Une rencontre ô combien importante pour deux cadors du championnat de France. De son côté, le club azuréen, en pleine turbulence sur le plan extra-sportif, n’a toujours pas connu la défaite en championnat (4 victoires, 4 nuls) et tentera de faire perdurer cette série d’invincibilité face aux Marseillais. Deuxièmes au classement, les Aiglons restent notamment sur quatre victoires lors des cinq derniers matches.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 16 8 5 4 4 0 9 4 6 Marseille 12 8 1 3 3 2 12 11

En face, l’OM - qui prépare la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa, jeudi prochain - aura à coeur de faire le plein de confiance et de confirmer les belles promesses laissées avant la trêve. Fort d’une belle victoire contre le HAC (3-0), le club olympien pointe, aujourd’hui, à la sixième place du classement et pourrait se rapprocher du podium en cas de nouveau succès. Une tâche qui s’annonce, malgré tout, difficile face à des Niçois qui ont déjà su faire plier le PSG et Monaco en début de saison.

Pour ce match au sommet, Francesco Farioli sera privé de Képhren Thuram, suspendu. Ainsi, le technicien italien du Gym devrait opter pour un 4-3-3 où Bulka débutera dans les buts. En défense, Lotomba, Todibo, Dante et Bard sont pressentis pour commencer. Dans l’entrejeu, Sanson et Boudaoui devraient, quant à eux, accompagner Ndayishimiye. Enfin, Boga, Laborde et Moffi sont annoncés titulaires et essayerons tout pour faire trembler l’arrière-garde phocéenne.

Heureux du travail physique réalisé par les siens durant la trêve, Gennaro Gattuso, privé de Gueye, Gigot et Correa, opterait de son côté pour un 4-2-3-1. En tant que dernier rempart, Pau Lopez devrait, sans grande surprise, débuter cette partie. Devant l’Espagnol, Clauss, auteur d’un retour remarqué sous la tunique tricolore, sera lui aussi présent. Tout comme Mbemba, Balerdi et Lodi. Dans l’entrejeu, Veretout et Rongier devraient une nouvelle fois être associés. Enfin, Harit, impressionnant face au HAC avant la trêve, est pressenti pour débuter. Le milieu offensif marocain serait alors entouré de Ndiaye et Sarr sur les côtés et d’Aubameyang, seul en pointe.