Sturm Graz - Lille : les compositions officielles

Lille se déplace sur la pelouse de Sturm Graz en 8e de finale aller de la Ligue Europa Conference. Premier de son groupe lors de la phase de poules, le LOSC a été exempté des barrages et fait figure de favori dans cette double confrontation. De son côté, le club autrichien est moins expérimenté mais comptera sur son public pour tendre un piège aux Dogues. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Le technicien portugais fait confiance au jeune Bouaddi (16 ans) au milieu de terrain pour accompagner le capitaine André. Autre choix notable, la mise sur le banc de Yazici et c’est Angel Gomes qui jouera en meneur de jeu. En attaque, Haraldsson et Zhegrova accompagnent David. Côté autrichien, un schéma défensif en 5-3-2 est choisi, l’objectif sera de faire bloc et d’exploiter les pertes de balle lilloises.

Les compositions

Sturm Graz : Jaros – Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Lavalée, Schnegg – Horvat, Gorenc Stankovic ©, Kiteishvili – Sarkaria, Biereth

Lille : Chevalier – Thiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – Bouaddi, André © – Zhegrova, A.Gomes, Haraldsson – David