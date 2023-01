Adrien Thomasson à un pas de Lens

Strasbourg et Lens sont proches d’un accord de principe pour le transfert d’Adrien Thomasson. Selon nos informations, le milieu de terrain de 29 ans, qui a déjà dit oui au club Sang et Or, attend que les deux clubs finalisent les derniers détails.

L’affaire pourrait se boucler dans le courant de la semaine. Il reste encore 18 mois de contrat au natif de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), qui a rejoint le Racing en 2018 en provenance du FC Nantes.

