Mercato LOSC : un cador de Premier League prêt à saisir l'opportunité Jonathan David

«Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens.» Récemment interrogé sur l'avenir de Jonathan David, l'agent du Canadien Nick Mavromaras avait été cash.

Arrivé au LOSC à l'été 2020, l'attaquant de 21 ans est véritablement en train d'exploser cette saison avec les Dogues. En 27 matches toutes compétitions confondues, l'ancien élément offensif de La Gantoise a trouvé le chemin des filets à 16 reprises, dont 12 buts inscrit en 19 apparitions en Ligue 1. Alors forcément, le principal concerné attire les regards et l'été prochain risque d'être bien animé pour lui, surtout après les déclarations de son représentant. Du coup, un club a déjà bien compris qu'il y avait une affaire à faire.

Jonathan David pisté tout comme Alexander Isak

Comme le rapporte The Athletic de l'autre côté de la Manche, Arsenal a fait de Jonathan David l'une de ses cibles pour le mercato estival 2022. Avec l'avenir incertain d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat en juin prochain, et celui d'Eddie Nketiah qui est dans la même situation contractuelle, les Gunners vont peut-être devoir changer leur attaque dans quelques mois, et l'avant-centre du LOSC est un joueur qui plaît à Londres.

Acheté par le LOSC contre un chèque d'environ 27 millions d'euros, le natif de New York a aujourd'hui une valeur marchande estimée à 50 millions d'euros ! Si les dirigeants londoniens souhaitent passer à l'offensive en 2022, il faudra donc être séduisant sur le plan financier. Mais le média britannique affirme aussi qu'Alexander Isak, qui vient récemment de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec la Real Sociedad, est une autre alternative du côté d'Arsenal.