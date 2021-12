Mercato LOSC : l'annonce forte de l'agent de Jonathan David

La suite après cette publicité

Sacré champion de France la saison passée, le LOSC a bien plus de mal en 2021-2022. Alors qu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, où ils affronteront Chelsea, les Dogues sont dans le dur en Ligue 1 avec une onzième place avant le déplacement à Bordeaux ce mercredi soir (21h, 19e journée de L1). Et pourtant, le club du nord de la France peut compter sur un élément qui flambe depuis le lancement de l'exercice en cours : Jonathan David.

Après une première saison plutôt intéressante (48 matches TCC, 13 buts, 5 passes décisives), l'attaquant âgé de 21 ans est en feu avec le LOSC puisqu'il a déjà inscrit onze buts en 18 matches de Championnat depuis le mois d'août, sans oublier ses autres réalisations en C1 et Coupe de France (15 buts en 26 matches actuellement). L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 rend donc de fiers services à l'équipe de Jocelyn Gourvennec, qui serait peut-être encore plus loin au classement sans lui. Et pourtant, dans quelques mois, le LOSC devra faire sans lui.

«On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens»

Interrogé par Radio Canada ce mardi, son agent Nick Mavromaras a été très clair concernant l'avenir du Canadien : «pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens.» Jonathan David bientôt au PSG ? On en est encore loin bien évidemment, mais le clan David est optimiste.

«C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n'y a aucune offre officielle», a enchaîné le représentant du droitier, avant d'évoquer l'aspect financier : «je ne peux pas dire le prix aujourd’hui. C’est à voir avec Lille. Mais à la fin, c’est le foot. Jonathan ne va pas le montrer, mais il le sait qu’il fait partie des meilleurs jeunes attaquants dans le monde. Il y a aussi Erling Haaland qui coûte aujourd’hui 75 à 100 millions d'euros. Il y a eu des offres à 150 millions d'euros. Si on veut faire partie de cette liste-là, il faut apprendre à gérer la pression.» Rendez-vous désormais au mercato estival pour le feuilleton Jonathan David.