Man City : Pep Guardiola annonce sa retraite en cas de nouveau triplé

Un exercice 2022-23 placé sous le signe de la réussite. Lors de la saison précédente, Manchester City a réalisé un triplé historique en remportant la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup, une première dans l’histoire du club mancunien depuis sa fondation en 1880. Avant les Skyblues, seuls les rivaux de toujours à savoir les Red Devils avaient réalisé une pareille prouesse en 1999. Désormais, la question que l’ensemble des passionnés du ballon rond se pose actuellement est la suivante : les Citizens peuvent-ils réitérer l’exploit cette année ?

La suite après cette publicité

Si les hommes de Pep Guardiola marquent le pas depuis plusieurs journées, le Catalan reste confiant même s’il admet que la tâche s’annonce difficile. Toutefois, il a assuré en conférence de presse qu’il mettrait un terme à sa carrière si l’histoire se répétait pour son équipe. «Si nous gagnons le triplé cette saison, je prendrai ma retraite. C’est certain. Je sais que c’est extrêmement difficile vu le nombre d’équipes incroyables qui ont été en Angleterre. Nous l’avons fait la saison dernière… Nous verrons notre niveau et la compétition elle-même dicte votre niveau, l’adversaire aussi. Mais en septembre, octobre et novembre, penser au titre ? Oubliez ça», a exprimé le technicien espagnol devant la presse en marge de la défaite des siens face à Aston Villa (1-0), la veille.